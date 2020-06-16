أحمد التهامي يشارك جمهوره بصورة قديمة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:00 م
أحمد التهامي
أحمد التهامي
مصطفى فكيه
شارك الفنان أحمد التهامي، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "التهامي" بالصورة على شاطئ البحر ويرتدي تيشرت أخضر اللون، وعلق على الصورة قائلا: "استرخِ وابقَ هادئًا لتصل إلى القمة".

يذكر أن آخر أعمال احمد التهامي مشاركته فى سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى

مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

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