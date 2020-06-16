آخر تطورات صفقة انتقال المثلوثي إلى الزمالك

ارتبط اسم حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، بالانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قائد الصفاقسي التونسي، يترقب قرار الزمالك النهائي في فكرة ضمه، بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بين الطرفين فى الفترة الأخيرة، حسب تأكيدات معز المستيري، رئيس فرع كرة القدم في الصفاقسي التونسي.

وتفضل إدارة الزمالك التريس في ملف صفقات الأجانب، حتى يحسم مصير الدوري بشكل نهائي هذا الموسم، لكي يعرف عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل قبل إتمام الصفقات بصورة رسمية، خاصة فى ظل امتلاك أبناء ميت عقبة 7 لاعبين أجانب بين صفوف الفريق.

واوضحت تقارير صحفية أن ظهير الصفاقسي ينتظر إشارة القدوم إلى القاهرة من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع الزمالك، حيث يرحب بالانضمام إلى الزمالك في الموسم الجديد.

وكان تلقى اللاعب عدة عروض من العديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة بجانب رغبة ناديه فى استمراره بين صفوفه.

ويضع الظهير التونسي الانضمام للزمالك كخيار أول له عقب نهاية تعاقده مع النادي التونسي بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب فى اللعب بجوار مواطنه فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، التي تربطهم علاقة قوية.

وبدأ الصفاقسي في مفاوضاته مع ماهر الحناشي لاعب النجم الساحلي، تحسبا لرحيل المثلوثي.

ولعب حمزة المثلوثى مع الصفاقسي خلال هذا الموسم 17 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أهداف آخرين.