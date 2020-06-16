آخر تطورات صفقة انتقال المثلوثي إلى الزمالك

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

ارتبط اسم حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، بالانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

قائد الصفاقسي التونسي، يترقب قرار الزمالك النهائي في فكرة ضمه، بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بين الطرفين فى الفترة الأخيرة، حسب تأكيدات معز المستيري، رئيس فرع كرة القدم في الصفاقسي التونسي.

 

وتفضل إدارة الزمالك التريس في ملف صفقات الأجانب، حتى يحسم مصير الدوري بشكل نهائي هذا الموسم، لكي يعرف عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل قبل إتمام الصفقات بصورة رسمية، خاصة فى ظل امتلاك أبناء ميت عقبة 7 لاعبين أجانب بين صفوف الفريق.

 

واوضحت تقارير صحفية أن ظهير الصفاقسي ينتظر إشارة القدوم إلى القاهرة من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع الزمالك، حيث يرحب بالانضمام إلى الزمالك في الموسم الجديد.

 

وكان تلقى اللاعب عدة عروض من العديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة بجانب رغبة ناديه فى استمراره بين صفوفه.

 

ويضع الظهير التونسي الانضمام للزمالك كخيار أول له عقب نهاية تعاقده مع النادي التونسي بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب فى اللعب بجوار مواطنه فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، التي تربطهم علاقة قوية.

 

وبدأ الصفاقسي في مفاوضاته مع ماهر الحناشي لاعب النجم الساحلي، تحسبا لرحيل المثلوثي.

 

ولعب حمزة المثلوثى مع الصفاقسي خلال هذا الموسم 17 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أهداف آخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المثلوثي الفجر الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل| بيان مهم من "هيئة الدواء" بشأن عقار "ديكساميثازون" المعالج لكورونا

منذ ثلث ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يقترب من ضم حمزة المثلوثي

الترجي ينافس الزمالك على ضم حمزه المثلوثي

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

مدرب تونس يعترف بمفاوضات الزمالك مع نجم الصفاقسي

الترجي يستعد لخطف صفقة قوية من الزمالك

مفاجأة.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟