مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس بث مباشر في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة)

يلتقي فريق برشلونة بعد قليل مع فريق ليغانيس، على ملعب "كامب نو"، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".





ويسعى فريق برشلونة للفوز بلقاء اليوم وللحفاظ علي فارق النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، ويُقابل الفريق الملكي نظيره فالنسيا بعد غدًا الخميس.





وأعلن المدرب الاسباني كيكي سيليتن المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل الفريق لمباراة اليوم وكان كالتالي:-





شتيغن - سيرجو وبيرتو - بيكي - لينغليت - فيربو - راكيتيتش - دي ارتور - بوسكيتس - ميسي - فاتي - غريزمان.





متابعة مباراة برشلونة وليغانيس لحظة بلحظة







