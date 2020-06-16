محمود حميدة يروج لفيلم "الغسالة" عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنان محمود حميدة جمهوره بصورة جديدة له ضمن كواليس فيلمه الجديد "الغسالة" وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "حميده" بالصوره برفقة مجموعة من الأطفال وعلق عليها قائلاَ:" أثناء تصوير فيلم الغسالة".

فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد ‏فتحي، طاهر أبو ليلة، ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه في إطار رومانسي.‎‏ ‏

ويُعد الفيلم التعاون السينمائى الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما تعاونا معًا في فيلم "قصة حب"، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، بطولة فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد محمود حميده فيلم الغساله الفنان محمود حميده أحمد حاتم

أخبار تهمك

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل| بيان مهم من "هيئة الدواء" بشأن عقار "ديكساميثازون" المعالج لكورونا

منذ ثلث ساعة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

هنا الزاهد تودع لوكيشن فيلم" الغسالة"

شيرين رضا تشعل "إنستجرام" بإطلالتها الجديدة

بعد انتشار فيروس كورونا.. طلعت زكريا يرتدي كمامة

أحمد فتحي يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "عفريت في أجازه"

هنا الزاهد تروج لفيلمها الجديد "الغسالة"

شاهد.. هنا الزاهد في مرحلة الطفولة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟