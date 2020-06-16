محمود حميدة يروج لفيلم "الغسالة" عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنان محمود حميدة جمهوره بصورة جديدة له ضمن كواليس فيلمه الجديد "الغسالة" وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهر "حميده" بالصوره برفقة مجموعة من الأطفال وعلق عليها قائلاَ:" أثناء تصوير فيلم الغسالة".



فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد ‏فتحي، طاهر أبو ليلة، ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه في إطار رومانسي.‎‏ ‏



ويُعد الفيلم التعاون السينمائى الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما تعاونا معًا في فيلم "قصة حب"، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، بطولة فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.

