أرمينيا بيليفيلد يحقق المفاجأة ويصعد لبوندسليجا

بات نادي ارمينيا بيليفيلد على بعد خطوة واحد من الصعود إلى الدوري الألماني إلى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) وذلك بعد تعادل منافسه المباشر هامبورج مساء اليوم الثلاثاء.





وضمن بيليفيلد التأهل للدوري الألماني للدرجة الأولى بعد تعادل منافسه هامبورج مع اوسنابروك بهدف لكل منهما مساء اليوم الثلاثاء، ما يضمن عدم إزاحة ارمينيا من مركزه المؤهل للصعود.





بذلك يعود ارمينيا بيليفيلد إلى البوندسليجا بعد 11 عاما، وهو أول ناد يصعد إلى الدرجة الأولى من بين أندية الدرجة الثانية.



