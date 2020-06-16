محافظ البحر الأحمر عن قرار الكلاب الضالة: "أنا مش سفاح"

روى المحاسب محمد سليم، المواطن ضحية عضة الكلب، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "سيدة أجنبية معاها كلب، والكلاب الضالة بتتلم حواليه، وفي يوم وأنا ماشي كلب ضال عضني، وحاولت أدافع عن نفسي السيدة مسكتلي حجر ومنعتني من الدفاع عن نفسي".





وأضاف "سليم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه نشر الواقعة على السوشيال ميديا، وأن محافظ البحر الأحمر أصدر قرارات متعلقة بالكلاب الضالة، وتقنين أوضاع الكلاب.





في حين قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر: "أنا من محبي الكلاب، وعندي 4 كلاب في منزلي، ولا أقصد القضاء على الكلاب بقتلها مثلما روج، أنا مش سفاح كلاب، وفكرة قتل الكلاب أو سمها عاري تمامًا من الصحة".





وأوضح خلال مداخلة تليفونية بالبرنامج، أنه تم تقنين أوضاع الكلاب، وأنهم يعالجون هذه المسألة بمنهج علمي، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع جمعية للكلاب، ومن يريد تربية الكلاب فعليه التوجه إلى الجمعية، مشيرًا إلى أن هناك كميات هائلة من الكلاب، وهناك شكاوى عديدة منهم، معلقًا: "لو بتحب الكلاب خدهم ربيهم، ولكن متحملش الناس أضرار الكلاب في الشوارع".