سوني تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن بلايستيشن ٥ "PlayStation 5"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:15 م
بلايستيشن ٥ PlayStation 5
بلايستيشن ٥ "PlayStation 5"
أعلنت شركة سوني عن تفاصيل جديدة بشأن جهازها للألعاب والترفيه بلايستيشن ٥ "PlayStation 5"، حيث تحدثت عن واجهة المستخدم للجهاز الجديد، وذلك قبل 5 أيام من الإعلان عنه رسميًا.

قال Matt MacLaurin، الرئيس للتصميم في سوني، إن واجهة المستخدم سينالها تغيير شامل 100% لما هو عليه في بلايستيشن 4، كما سيتم تطبيق بعض المفاهيم الجديدة المختلفة.

مع أنه لم يكشف تفاصيل دقيقة، لكن من المؤكد أن الشركة ستعتمد على لغة تصميم جديدة كلياً، وسيكون التركيز الأكبر فيها على السرعة. حيث أن زمن استجابة بعض العناصر يقاس بالميلي ثانية.

كما كشف أنه سيكون هناك نسخة خاصة لكل مستخدم، ما يعني إمكانيات تخصيص كبيرة من ناحية التصميم الخارجي، وألمح لإمكانية إطلاق نسخة باللون الأسود.

وتستعد الشركة اليابانية للكشف عن نظام التشغيل الجديد على بلايستيشن 5 وواجهاته، بدون تحديد إطار زمني دقيق حاليًا.

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