رونالدو يزين قائمة يوفنتوس لمواجهة نابولي في نهائي كأس إيطاليا





يواجه نادي يوفنتوس نظيره نابولي مساء الغد الأربعاء 17 يونيو، في نهائي بطولة كأس إيطاليا، وذلك على ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما.





وتمكن يوفنتوس من بلوغ المباراة النهائية، بالتعادل مع ميلان بنتيجة 1-1 بمجموع اللقائين، مستفيداً من تحقيق التعادل الإيجابي خارج قواعده.





فيما تأهل نادي نابولي بالفوز على نادي إنتر ميلان بنتيجة 2/1 بمجموع المواجهتين.





وكشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن قائمة فريقه المستدعاة للمباراة، والتي جاءت كما يلي.





حراسة المرمى: جيانوليجي بوفون – كارلوس بينسوليو – فوتشيك تشيزني.





خط الدفاع: دانيلي روجاني – ماتيا دي تشيليو – ليوناردو بونوتشي – خوان كوادرادو – أليكس ساندرو – دانيلو – ماتياس دي ليخت – ميري ديميرال.





خط الوسط: رودريجو بينتانكور – بليز ماتويدي – سامي خضيرة – مورا توريه – آرون رامسي – أدريان رابيو.





خط الهجوم: باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو – فيديريكو بيرناردسكي – جونزالو هيجوايين – دوجلاس كوستا – جياكومو فيروني – لوكاس زانيماتشيا – ماركو أولفييري.



