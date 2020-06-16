في ذكرى ميلاده.. سعد عبد الوهاب زار شيخ قبل دخوله الفن.. تفاصيل

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سعد عبد الوهاب، الذي اشتهر بأغنية "الدنيا ريشة في هوا" وهو نجل شقيق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.



قبل دخول سعد عبد الوهاب، الفن قام بزيارة الشيخ محمود شلتوت ليسأله عن حكم العمل بالفن.



واخبره الشيخ محمود شلتوت، إذا كان يغني لسكارى ويتغزل في تفاصيل الجسد فهذا حرام، بينما لو التزم وقدم فنا هادفًا فلا شيء في ذلك.



وهذا ما جعله يرفض تقديم بعض الأعمال السينمائية التي تحتوي على القبلات، وبسبب تربيته المحافظة، والدينية.



سبعة أفلام في مشواره الفني، صنعت نجومية ​سعد عبد الوهاب​، والذي إستطاع ترك بصمة في عالم الفن، على الرغم من قلة أعماله الفنية، وإبتعاده عن الوسط الفني.