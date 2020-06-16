الدنمارك تفرج عن تسعة مليارات دولار من أجور العطلات لتحفيز الإنفاق

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر

أعلنت الدنمارك اليوم، انها بصدد الإفراج عن 60 مليار كرونه (9 مليارات دولار) من صندوق لأجور العطلات، في محاولة لتوفير وظائف جديدة وتعزيز إنفاق المستهلكين.



 كما اتفقت الحكومة الآن مع البرلمان على إتاحة الأموال للعاملين في القطاعين العام والخاص في أكتوبر المقبل، وفقا لبيان نشرته وزارة المالية في كوبنهاجن اليوم الاثنين.


 وأفادت بيانات بأن العاملين في الدنمارك يحصلون على 12.5% من إجمالي دخلهم في شكل أجور للعطلات.


 وتخطط الحكومة للإفراج عن 60% من إجمالي نحو 100 مليار كرونه تم حجزها في الاحتياطي.


 كما سيحصل الدنماركيون العاطلون عن العمل أو المتقاعدون على دفعة لمرة واحدة بقيمة ألف كرونه من الحكومة.


 وأشارت الحكومة إلى أنها اتفقت مع أحزاب المعارضة على جدول زمني للصرف التدريجي لحزم المساعدات مع إنهاء الدنمارك للإغلاق المرتبط بفيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بيان مهم من "هيئة الدواء" بشأن عقار "ديكساميثازون" المعالج لكورونا

منذ 18 دقيقة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 10 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟