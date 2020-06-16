الدنمارك تفرج عن تسعة مليارات دولار من أجور العطلات لتحفيز الإنفاق





أعلنت الدنمارك اليوم، انها بصدد الإفراج عن 60 مليار كرونه (9 مليارات دولار) من صندوق لأجور العطلات، في محاولة لتوفير وظائف جديدة وتعزيز إنفاق المستهلكين.













كما اتفقت الحكومة الآن مع البرلمان على إتاحة الأموال للعاملين في القطاعين العام والخاص في أكتوبر المقبل، وفقا لبيان نشرته وزارة المالية في كوبنهاجن اليوم الاثنين.









وأفادت بيانات بأن العاملين في الدنمارك يحصلون على 12.5% من إجمالي دخلهم في شكل أجور للعطلات.









وتخطط الحكومة للإفراج عن 60% من إجمالي نحو 100 مليار كرونه تم حجزها في الاحتياطي.









كما سيحصل الدنماركيون العاطلون عن العمل أو المتقاعدون على دفعة لمرة واحدة بقيمة ألف كرونه من الحكومة.









وأشارت الحكومة إلى أنها اتفقت مع أحزاب المعارضة على جدول زمني للصرف التدريجي لحزم المساعدات مع إنهاء الدنمارك للإغلاق المرتبط بفيروس كورونا.