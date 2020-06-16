'الوطنية للإعلام' تكشف تكلفة صرف الإجازات ومصدر توفيرها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:12 م
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن توفير المبالغ اللازمة لصرف مقابل الإجازات الاعتيادية الصادرة بأحكام المحكمة، من ديسمبر 2019، وحتى الخامس من مارس 2020، لصالح العاملين المحالين للمعاش.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، لتدبير المبالغ اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن تكلفة صرف الإجازات، بلغت ما يزيد على أربعة ملايين جنيه، تم توفيرها من الموارد الذاتية للوطنية للإعلام، دون دعم أو تدخل من أي جهة، مؤكدة أنها لا تلتفت لشائعات اأشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة حسين زين، عن صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 لجميع العاملين بها، على أن يتم الصرف خلال الأيام القادمة؛ حيث أن تكلفة صرف هذه العلاوات يزيد على تسعة ملايين جنيه، تم توفيرها من خلال التمويل الذاتي للهيئة، دون دعم أو تدخل من أي جهة، مؤكدة أنها لا تلتفت للشائعات لأشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية.

وقالت الهيئة في بيان سابق لها، اليوم، إن ذلك يأتي في إطار السعي المتواصل من الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين لتدبير المبالغ اللازمة لصرف العلاوات المتجمدة، فقد تم توفير تلك المبالغ.

وكانت الوطنية للإعلام قد قامت بصرف ثلاثة أشهر من العلاوات المتأخرة منذ عشرة أيام ماضية وذلك في إطار سعيها المتواصل لصرف كافة العلاوات المتأخرة وفق جدول زمني ومن خلال تدبير مبالغ الصرف من التمويل الذاتي للوطنية للاعلام  

وأضافت الهيئة أنه تم صرف علاوات 2016 بالكامل، وعدة أشهر من علاوات 2017 و2018 و2019، بإجمالي 472 مليون جنيه،مؤكدة أن هذا المبلغ تم تدبيره من خلال التمويل الذاتي؛ حيث لم يتم تمويل المتجمد من العلاوات من وزارة المالية، رغم أن منح العلاوات قرار من الدولة، ويحتاج إلى دعم مالي إضافي لصرفها للعاملين؛ حيث تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات الوطنية للإعلام بزيادة 30 مليون جنيه، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ومن واقع مسؤوليتها تجاه العاملين بها، تم تدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوات من التمويل الذاتي للوطنية للإعلام.

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