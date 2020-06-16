بعد إشادته بأدائها.. رانيا محمود ياسين توجه الشكر لعماد يسري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:25 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
فايقة محمد عادل
حققت النجمة رانيا محمود ياسين نجاحا جماهيريا بمشاركتها في مسلسل "ڤلانتينو" ، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وأشاد الجمهور والنقاد بأدائها الرائع .

ووجهت رانيا شكر خاص للناقد عماد يسري عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قائلة :شكرا للناقد عماد يسري عن كلامه عني في ڤلانتينو ويارب أكون عند حسن ظنكم بي.

وتعددت تعليقات الجمهور يشيدون بها ومن أبرز هذه التعليقات " فعلا أبدعتي واتقنتي الدور بشكل مقنع ورائع وإن شاء الله نشوفك بأعمال قادمة ناجحة مبدعة وشاطرة ونجمة كبيرة جدا ولسة محرجتش 20 % من طاقة التمثيل عندها وهي من ضمن ناس موهوبة جدا " .

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميدية الاجتماعية حول امتلاك نور فلانتينو وزوجته مجموعة مدارس خاصة وتنشأ بينهم العديد من المشاكل، إلى أن يقوم فلانتينو بالزواج لتبدأ من هنا فصول المغامرة.

رانيا ياسين قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية ومن أشهرها مسلسل "العصيان، سوق الزلط، الأحلام البعيدة، النهر والتماسيح، نصيبي وقسمتك الموسم الأول والثاني وغيرها" ، وظهرت في السينما بعدة أدوار من خلال مشاركتها في "كارت ميموري، هي واحدة، قشر البندق" ، ولها مسرحية واحدة فقط وهي "الناس بتحب كده".

_ابتعدت عن التمثيل لفترة ويرجع ذلك إلى ظروف حملها ومتابعة طفلها قرابة ٤ سنوات، بالإضافة إلي طفلها الثاني ومرافقته ٣ سنوات، كما أوضحت والدتها الفنانة شهيرة ، وفي منتصف عام 2015 قررت رانيا محمود ياسين أن تخوض تجربة جديدة وهي تقديم البرامج التلفزيونية ، وعملت رانيا 26 شهرا كمقدمة برامج تناقش موضوعات هامة، ولم تمكث في قناة واحدة بل تنقلت بين ست قنوات.

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