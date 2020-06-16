التفاصيل الكاملة لاجتماع اللجنة الخماسية مع ممثلي الأندية حول عودة الدوري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
انتهي اجتماه اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة مع عدد من الاندية، والذي ناقش العديد من الملفات وكان ابرزها اقتراح باستئناف الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز. 

وشهد الاجتماع موافقة  النادي الأهلي ونادي إنبي على عودة الدوري في 25 يوليو القادم، بينما رفض باقي الحضور هذا الامر وطالبوا بالتحضير للموسم الجديد ومناقشة اقتراح منح الأهلي لقب الدوري دون استئنافه.  

وضم الاجتماع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وانبي ومصر للمقاصة ووادي دجلة لمناقشة مصير الدوري، وكان لنادي مصر المقاصة ووادي دجلة رأي آخر، حيث رفض الناديان استئناف دوري الموسم الجاري.

وحضر الاجتماع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، بالإضافة لممثلين عن بقية الأندية الأخرى.

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