كيكي سيتين يُعلن عن تشكيل برشلونة ضد ليجانيس وسط مفاجأت عديدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:50 م
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ديبورتيفو ليجانيس في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - فيربو.

خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - آرثر ميلو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - انسو فاتي - جريزمان.

وحقق الفريق الكتالوني الفوز في مباراته الماضية على حساب فريق ريال مايوركا بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة الأولى للفريق الكتالوني بعد استئناف النشاط الرياضي.

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ميسي ليجانيس كيكي سيتين برشلونة

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