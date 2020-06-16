ترامب يصدر قرارات لتقييد عنف الشرطة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:41 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قرار إجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة الأمريكية يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر".

وأضاف بعد لقاء عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف قوات الأمن أو العنصرية، أنه "يشجع" آلافا من وحدات الشرطة الأمريكية على التزام أرقى المعايير المهنية".

ولم تخمد نيران وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، حيث تطايرات شظاياها لمدن عديدة حول العالم انتفضت ضد "العنصرية".

وبدأت المظاهرات بعد موت فلويد مختنقا على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة، يوم 25 مايو الماضي، وأثارت صوره بينما كان الشرطي يضغط بركبته على عنقه استياء كبيرا في الولايات المتحدة والعالم.

أمريكا.. فلويد جديد

ففي حادثة جديدة أججت الغضب في الولايات المتحدة، شهدت مدينة أتلانتا تظاهرات احتجاجا على موت أمريكي أسود آخر يبلغ من العمر 27 عاما مساء الجمعة.

على إثر ذلك، أغلق متظاهرون طريقا سريعا وأحرقوا مطعما شهيرا احتجاجا على مقتل الشاب رايتشارد بروكس أمامه خلال مواجهة مع الشرطة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

صدامات باريس وليون

وفي أوروبا، خرج آلاف في مظاهرات شهدتها مدن خصوصا في فرنسا، حيث جرت صدامات في باريس وليون.

واعتقلت الشرطة الفرنسية متظاهرين في باريس، مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعدما رشقها محتجون بمقذوفات.

وفي ليون جنوب شرق فرنسا، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لإنهاء مظاهرة شارك فيها ألفا شخص.

والمظاهرة التي شهدتها باريس، دعا لها تجمع يطالب بالعدالة لـ"أداما تراوري" الشاب الأسود الذي توفي بينما كان معتقلا لدى الشرطة في 2016.

وحثت أسا تراوري شقيقة الشاب المشاركين في التجمع على "إدانة إنكار العدالة ودانت عنف الشرطة العرقي والاجتماعي".

في هذه الأثناء، كشفت هيئة مراقبة الشرطة الفرنسية أنها تلقت نحو 1500 شكوى ضد عناصر فيها، يتعلق نصفها بأعمال عنف مفترضة.

والثلاثاء الماضي، وعد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير "بعدم التسامح إطلاقا" مع العنصرية في تطبيق القانون.

وقال كاستانير إنه من الواضح أن الشرطيين "فشلوا في القيام بواجباتهم الجمهورية".

تصريحات الوزير دفعت عشرات من رجال الشرطة إلى التجمع بسيارات دورياتهم في ساحة قوس النصر في باريس مساء السبت، وقد ألقوا الأصفاد أرضا تعبيرا عن احتجاجهم.

مشهد برره بروت يون ماراس ممثل اتحاد الشرطة أن زملاءه "شعروا بالإحباط وبأن الوزير المشرف عليهم تخلى عنهم".


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