نجم نجران على أبواب الأهلي السعودي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
غدير أحمد

يسعى فريق أهلي جدة السعودي للحصول على خدمات عارف آل حيد نجم فريق نجران وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشفت جريدة " الوطن" السعودية أن الأهلي يرغب في ضم "عارف آل حيدر" لاعب فريق نجران، وتفاوض مسئولي الفريقين من أجل التوصل لإمكانية بيع اللاعب نهائيًا أو الانتقال على سبيل الإعارة.

ويريد عدد من الأندية الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 19 عام بسبب إمكانيته في اللعب على جانبي الملعب أو مركز الهجوم، فأبدت إدارة أندية الشباب و الفيحاء و الحزم رغبتهم لضم اللاعب.

الجدير بالذكر أن حيدر خاض رفقة نجران هذا الموسم قبل توقفه 15 لقاء، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصنع خمسة أخرين.

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