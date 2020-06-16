المنتج أحمد السبكي يروج لفيلم "توأم روحي" عبر إنستجرام

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روج المنتج احمد السبكي، لفيلمه الجديد "توئم روحي" لـ الفنان حسن الرداد وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث قام "السبكي" بنشر صورة ضمن كواليس الفيلم، وظهر بالصورة حسن الرداد وأمينة خليل، وعلق على الصورة قائلاَ:" من كواليس فيلم توئم روحي".



فيلم "توأم روحي" من بطولة الفنان حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداث أحداث الفيلم في إطار رومانسي.



وكان مخرج العمل عثمان أبو لبن، انتهى منذ أيام قليلة من تصوير الفيلم، وكان أخر يوم تصوير له في إحدى اللوكيشنات في الصحراء.



ويعتبر الفيلم التعاون الثاني بين المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة اماني التونسي، بعد تعاونهما العام الماضي في فيلم قصة حب، الذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته الفنان أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وعلا رشدي، وياسر الطوبجي.

