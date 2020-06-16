صفقة الأهلي المُحتملة.. ماذا قدم سيرينو مع صن داونز؟

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:35 م
سيرينو
سيرينو
أمل الحلفاوي
يسعي مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع الأوروجواياني جاستون سيرينو، نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وارتبط اسم اللاعب بالانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من تجديد تعاقده مع فريقه لمدة 5 سنوات مقبلة.

وانتقل سيرينو إلى صن داونز شتاء 2018، وخاض حتى الآن 90 مباراة، وسجل 22 هدف، وصنع 26 هدف آخرين، وحصل على 15 كارت أصفر، و3 طرد.

فيما كانت له تجربة في صفوف نادي سان لويس دي كيوتا التشيلي، ولعب معه 34 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع 4 آخرين، وحصل على 9 كروت صفراء.

بالإضافة إلى تجربته مع نادي بوليفار البوليفي، الذي خاض في صفوف فريقه 3 مباريات وحصل على انذارين، ولم يستطع أن يسجل أي أهداف.

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