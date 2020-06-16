تشيلسي ينافس برشلونة على نجم يوفنتوس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
 دخل نادي تشيلسي منافس  لضم لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، نجم يوفنتوس، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل. 

حيث اشارت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن بيانيتش استمع إلى عرض من تشيلسي، وتصميمهم على ضمه، من أجل تقوية الفريق بلاعب وسط ذو خبرات كبيرة.

حرص تشيلسي على ضم بيانيتش، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن كل من نجولو كانتي وجورجينيو، الذي يقال إن يوفنتوس مهتم بخدماته.

وارتبط اسم بيانيتش (30 عامًا) بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، في صفقة تبادلية، إلأ أن الأمور متوقفة، في ظل عدم استقرار يوفنتوس على اللاعب الذي سيضمه من برشلونة.


في الوقت ذاته، يملك بيانيتش عرضًا آخر من باريس سان جيرمان، في الوقت الذي استقر فيه على الرحيل عن يوفنتوس بنهاية هذا الموسم.

وكشف التقرير أن اللاعب  يميل نحو الانتقال إلى برشلونة، رغم صعوبة إتمام الصفقة في ظل عدم موافقة البرازيلي آرثر ميلو على الانتقال إلى يوفنتوس.

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يوفنتوس تشيلسي برشلونة انتقالات صيفية

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