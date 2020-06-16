مفاجأة.. صديق أحمد زكي يتولى تأليف مسلسل "الإمبراطور"

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استقرت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد، على الكاتب بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور"، الذى تدور أحداثه حول حياة قصة الراحل أحمد زكي، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.







ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه مع المؤلف بشير الديك.





وعلق رمضان على الصورة قائلاً"الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/بشير الديك لتأليف مسلسل ( أحمد زكي )

ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء و ضد الحكومة و طائر على الطريق و النمر الأسود".





يشار إلى أن الكاتب الكبير بشير الديك، كانت له علاقة قوية مع النجم الراحل أحمد زكى، وتعاونا سوياً فى أكثر من عمل، وولد بشير الديك في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما ، كان أول أعماله هو فيلماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتبه له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978 .