يورجن كلوب VS جوارديولا.. أرقام مُذهلة للعبقري والفيلسوف في الدوري الإنجليزي قبل استئنافه

يترقب عشاق الساحرة المستديرة عودة الإثارة والمتعة الكروية باستئناف واحد من أهم الدوريات في العالم، ألا وهو بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تعود مبارياته غدًا الأربعاء، بعد فترة توقف دامت لمدة 3 أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وستقام غدًا الأربعاء 17 يونيو مباراتين مؤجلتين من الجولة 28 ستجمع بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وأرسنال ومانشستر سيتي، على أن تستكمل مباريات الجولة 30 أيام 19، 20، 21، 22 من الشهر الحالي.





وشهد الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي قبل توقفه منافسة شرسة بين الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول والذي استطاع الوصول بفريقه لقمة الترتيب وأصبح على بعد خطوات قليلة من حسم اللقب، والاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والذي بذل جهدًا كبيرًا لمنافسة الريدز على اللقب لكن إخفاقه في بعض المباريات أبعده عن المنافسة.





ويسعي "جوارديولا" لقيادة السيتي للفوز غدا على أرسنال للإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بينما خسارته في المباراة وفوز ليفربول على إيفرتون يوم 21 يونيو يمنح الريدز اللقب بشكل رسمي، ويكتب "النهاية السعيدة" لمشوار يورجن كلوب مع الليفر بالموسم الحالي، ويمنح فريقه اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1990.





ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة جمعها من 27 انتصار، وتعادل، وهزيمة، ويتفوق بـ 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مقارنة رقمية بين ما قدمه يورجن كلوب وبيب جوارديولا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم:-





- يورجن كلوب:





قاد يورجن كلوب فريق ليفربول في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق 27 انتصارًا، وتعادل في مباراة وخسر مثلها، سجل لاعبوه 66 هدفًا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا.





حافظ يورجن كلوب على سجله خال من الهزائم بالدوري الإنجليزي هذا الموسم في 27 مباراة متتالية (26 فوز – 1 تعادل)، وكانت هزيمته الأولي والوحيدة بالمسابقة حتي الآن أمام فريق واتفورد في الجولة الـ28 بنتيجة 3-0.





أكبر انتصار حققه ليفربول بقيادة "كلوب" في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كان بنتيجة 5-2 على حساب إيفرتون بالجولة 15، وبنتيجة 4-0 على ليستر سيتي بالجولة 19، وساوثهامبتون بالجولة 25 من البطولة.





حصد يورجن كلوب مع ليفربول هذا الموسم 82 نقطة (29 مباراة) من أصل 87 نقطة مستحقة، ويعتلي بها صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.





أما عن مشواره بشكل عام مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، قاد "كلوب" الريدز في 173 مباراة بالبريميرليج منذ توليه قيادة الفريق عام 2015، وفاز في 113 مباراة، وخسر 21 مباراة، وتعادل في 39، وسجل لاعبوه 372، واستقبلت شباكه 163، وحصد 378 نقطة، ولم يستطيع التتويج بلقب البطولة اطلاقا.





- بيب جوارديولا:





قاد المدرب الاسباني بيب جوارديولا فريق مانشستر سيتي "حامل اللقب" في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق 18 انتصارًا، وخسر 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات.





سجل لاعبو السيتي تحت قيادة "جوارديولا" 68 هدفًا وهو الفريق صاحب الهجوم الأقوى بالبريميرليج هذا الموسم، بينما استقبلت شباكه 31 هدفًا.





هزائم مانشستر سيتي الـ7 مع جوارديولا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم جاءت أمام كل من: مانشستر يونايتد 2-1، 2-0، وولفرهامبتون 2-0، 3-2، ونوريتش سيتي 3-2، وليفربول 3-1، وتوتنهام 2-0.





أكبر انتصار حققه مانشستر سيتي هذا الموسم كان على حساب فريق واتفورد بالجولة السادسة وفاز بنتيجة 8-0، كما فاز على فريق أستون فيلا بالجولة 22 بنتيجة 6-1، أما أكبر هزيمة كانت أمام ليفربول بنتيجة 3-1 في الجولة 12.





حصد مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا 57 نقطة (28 مباراة) من أصل 84 نقطة مستحقة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 25 نقطة كاملة عن فريق ليفربول.





ومنذ توليه قيادة مانشستر سيتي عام 2016، قاد الفريق في 142 مباراة بالدوري الإنجليزي، فاز في 105 مباراة، وخسر 19 مباراة، وتعادل في 18 مباراة، سجل لاعبوه 349 هدفًا، واستقبلت شباكه 120 هدفًا، وحصد 333 نقطة، وتوج بلقب البطولة موسمي 2017/2018، 2018/2019.