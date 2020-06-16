في ذكرى ميلاده.. سعد عبد الوهاب وضع لحن نشيد الإمارات الوطني

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سعد عبد الوهاب، وهو نجل شقيق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي اشتهر بأغنية "الدنيا ريشة في هوا".



بإعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971، تفجرت طاقة من الأمل في ربوع المنطقة العربية.



كان قيام الاتحاد قد فجّر في حد ذاته طاقة من الأمل عبر عن ذلك هو الملحن المصري سعد عبدالوهاب، والذي اشتهر بأنه "فنان الفرحة والأمل والتفاؤل".



جاء النشيد الوطني معبرًا عن هذه الحالة لحنًا وكلمات، ابتعد سعد عبد الوهاب، عن الغناء والتمثيل في مصر نحو 20 عاما، سافر خلالها لدولة الإمارات العربية المتحدة ليعمل مستشارًا للأغنية الوطنية في الإذاعة الإماراتية، ليلحن خلال تلك الفترة النشيد الوطني لدولة الإمارات.



وضع سعد عبدالوهاب، بداية العام 1972 ألحان السلام الوطني قبل كتابة النشيد الذي جاء لاحقًا بتوصية من الوزير الإماراتي السابق أحمد حميد الطاير، أثناء توليه وزارة التربية والتعليم بالإنابة، عام 1986.



وكلف الشاعر الإماراتي الدكتور عارف الشيخ، الذي كان يعمل في وزارة التربية والتعليم وقتها بكتابة النشيد، مع الإبقاء على اللحن الموجود.



وخلال 3 أيام فقط، وضعت الكلمات على لحن الموسيقار المصري سعد عبدالوهاب.