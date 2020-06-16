مجلس البنوك الإسلامية يعلن نتيجة إستبيان "ما بعد التحول الرقمي"

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية اليوم النسخة الخامسة من تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين عن بُعد تحت عنوان "ما بعد التحول الرقمي: التكنولوجيا المالية وتجربة العملاء".









وأظهرت نتائج الاستبيان أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، المدفوعات صنفت كأفضل تقنية معتمدة من قبل البنوك بنسبة 64 % تليها الخدمات المالية المفتوحة وذلك بنسبة 60 % ثم التعلم الآلي وقاعدة البيانات الكبيرة التي حصلت على نسبة 44 %.









وسلط التقرير الضوء على نهج الاستراتيجية الرئيسية لدمج حلول التكنولوجيا المالية من طرف البنوك بما فيها شراء الخدمات الالكترونية التي جاءت في المقدمة بنسبة 61% والتطوير الداخلي لتطبيقات التكنولوجيا المالية ثانيا بنسبة 53% بالإضافة إلى الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة حيث حصلت على نسبة 51%.









وبين التقرير أن اعتماد التكنولوجيا المالية في البنوك الإسلامية قد اثمر في تعزيز تجربة العملاء وخفض تكاليف التشغيل بشكل نسبي.









وكشف التقرير عن أفضل الممارسات التي تركز عليها البنوك الإسلامية حالياً وهي تنويع المنتجات كأفضل الممارسات بنسبة 87% متبوعة بتدريب الموظفين ومراقبتهم بنسبة 73% واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الالكترونية المختلفة ونسبتها هي 71 %.