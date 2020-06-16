إيطاليا تسجل 34 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 26 حالة وثقها يوم الاثنين.

وانخفض عدد الإصابات، حيث سجلت السلطات 210 حالات إصابة مقارنة بـ 303 حالات يوم الاثنين و338 يوم الأحد.

وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 34405، فيما وصل عدد الإصابات إلى 237500 شخص، أما إجمالي المتعافين فقد وصل إلى 178526.

وأفادت السلطات الصحية في إيطاليا بأن 24569 مصابا بـ"كوفيد 19" يلقون العلاج في المستشفيات، مشيرة إلى أن 177 حالة في العناية المركزة ويخضعون لعلاج مكثف.

ويشهد معدل الوفيات والإصابات اليومية تقلبات في ظل انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة وزيادة عدد المتعافين.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,035 مليون إصابة، بينهم أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,152 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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