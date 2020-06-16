إيطاليا تسجل 34 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 26 حالة وثقها يوم الاثنين.

وانخفض عدد الإصابات، حيث سجلت السلطات 210 حالات إصابة مقارنة بـ 303 حالات يوم الاثنين و338 يوم الأحد.





وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 34405، فيما وصل عدد الإصابات إلى 237500 شخص، أما إجمالي المتعافين فقد وصل إلى 178526.





وأفادت السلطات الصحية في إيطاليا بأن 24569 مصابا بـ"كوفيد 19" يلقون العلاج في المستشفيات، مشيرة إلى أن 177 حالة في العناية المركزة ويخضعون لعلاج مكثف.





ويشهد معدل الوفيات والإصابات اليومية تقلبات في ظل انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة وزيادة عدد المتعافين.





وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.