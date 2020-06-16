بعد مشاركته كعضو لجنة تحكيم وحيد ممدوح يستعد لمفاجأة جمهور

يستعد عازف الجيتاروحيد ممدوح لتقديم مفاجأة لجمهوره من خلال كليب جديد سيتم عرضه قريبا علي قناته الرسمية علي اليوتيوب وجميع حساباته علي مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به، وكان منذ فترة منذ بداية الحظر قد نشر فيديوكليب لرؤيته الموسيقية لرائعة الرحبانية "البنت الشلبية" والتي تغنت بها جارة القمر فيروز .

وقال وحيد "الأغنية من مقام الأغنية من سلم دو الصغير. وهو مقام لا يحتوي على درجة الربع تون الشرقية. لهذا السبب يسهل استخدامه في جميع أنواع الآلات وفي مختلف الأغاني العالمية، ولذلك قمت بعمل رؤية موسيقية له لتناسب مع العزف علي الجيتار مع الحفاظ علي القالب الرئيسي له".

ومن ناحية أخري انتهي وحيد من عمله كعضو لجنة تحكيم في مسابقة Alhambra والتي قامت بها علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي لاختيار العازف الافضل من هواة العوف علي الجيتار في العالم، وقال وحيد أنه سعيد بمشاركته في هذه اللجنة وانه وجد العديد من العازفين الهواة المميزين، حيث شارك في المسابقة الألاف من الأشخاص من كل مكان في العالم.