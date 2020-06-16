هل هناك موجه ثانية من كورونا في مصر؟.. مكافحة الوباء تجيب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك 4 تفسيرات حول ارتفاع عدد الوفيات في مصر بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، الأول زيادة الأعداد مقارنة بزيادة أعداد الإصابات والثاني زيادة إصابات في الأعمار الكبيرة وثالثا الأمراض المزمنة والرابع التأخر في الرعاية الصحية.

وأشار إلى عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة من المستشفيات الصغيرة، وبعض الأطباء لا يلتزمون ببروتوكول العلاج، وأفضل رعاية هي في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن القيادة المصرية لن تسمح بأي تقصير، مؤكدا أنه لا يوجد دليل علمي حول وجود موجة ثانية من الفيروس في مصر ومازال طور البحث.

وتوقع أن لا تزيد الأرقام عن 2000 أو 2500، وأول أسبوعين في شهر يوليو يحدث ثبات ثم النزول التدريجي والتخوف من امتحانات الثانوية العامة ليس من الامتحانات نفسها داخل المدارس واللجان؛ لأنها مؤمنة جيدا ولكن الخوف من تجمع الطلاب بعد أداء الامتحان خارج اللجان ولابد من توعية أبناءنا.

وأوضح أن الحياة الطبيعية ستعود ولكن بشروط ويتحقق ذلك بعد تجاوز الذروة وان انتهاء الوباء نهائيا سيكون بعد وجود الدواء الفعال، وحول استخدام دواء ريمديسيفير أكد أن العمل يتم للتحقق من سلامة وأمان الدواء حرصا على سلامة المرضى والمواطنين.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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