خاص.. بعد 25 سنة من عرض "لن أعيش في جلباب ابي".. ناهد رشدي تكشف عن كواليس فرح سنية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

حقق حفل زفاف "سنية" في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي أعلى نسبة مشاهدة خلال الأيام الماضية، وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير قبل عرض الحلقة بأيام قليلة، كأنه يعرض للمرة الأولى.

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنانة ناهد رشدي، لمعرفة رد الفعل الخاص بها بعد عرض الحلقة خلال الأيام الماضية، وكواليس الحلقة والعمل.

وقالت ناهد رشدي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "رد فعلي جميل وأي شخص ليس فقط فنان قام بعمل ناجح منذ 25 سنة ويتذكره الأخرون هذا لم يكن له وصف وأشعر بالفخر الشديد لمشاركتي في هذا العمل الرائع".

وعن كواليس الحلقة قالت: "كان المشهد طبيعي جدًا وصور في يوم كامل، والنخرج أحمد توفيق، قال " مش هنعمل بريك، واليوم كله شغل، والأكل هيجي تاكلي".

وأضافت: "الطعام كان رائع، وحنان ترك أتت بـ"ديك رومي" وكنت عيني عليه، وطلب مننا أحمد توفيق، التصرف بطبيعية وتركنا نفعل ما ظهر على الشاشة.

وعن ستوديو التصوير كان مزرعة يقام فيها الطعام وبعد انتهاء العمل حولها صاحب المزرعة إلى ستوديو، وغرف خاصة للممثلين.

وتابعت "رشدي" عن كواليس الحلقة: "منعت نفسي عن الضحك لدرجة انني شعرت بألم شديد في بطني، ولا يصح أن أضحك أثناء التصوير لأن المخرج كان شديد جدًا".

وأشارت بأن الشنطة السوداء التي كانت تضع فيها الفنانة سهير الباروني، الطعام ليوضع في المطبخ لم يكن مكتوبًا في السيناريو، وقامت به بتلقائية".

أما عن كواليس تصوير العمل ككل قالت ناهد رشدي: "كانت الفنانة عبلة كامل، تأتي يوميًا بالطعام، بسبب انشغالي مع ابنائي وكانو صغار وقتها، والفنانة منال سلامة، كانت حامل وقتها، أما الفنانة حنان ترك، كان تأتي بطعام جاهز".

وعبرت ناهد رشدي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، وانهم كانو يتعاملوا كأسرة حقيقية، وليس تصوير عمل فقط.

وعن الفنان نور الشريف، قالت بأنه قام بتصويرها بفستان الزفاف وصور كل من بالعمل لأنه كان يحب التصوير.

أما عن فترة غيابها أوضحت بأنها تحب المرأة التي تهتم بمنزلها وأسرتها، بجانب عملها، كانت تجلس لأعوام طويلة لرعاية أبنائها وبعدها تعود وهكذا وبعد أن أصبحوا كبار عادت للعمل مرة أخرى.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟