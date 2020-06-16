خاص.. بعد 25 سنة من عرض "لن أعيش في جلباب ابي".. ناهد رشدي تكشف عن كواليس فرح سنية

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حقق حفل زفاف "سنية" في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي أعلى نسبة مشاهدة خلال الأيام الماضية، وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير قبل عرض الحلقة بأيام قليلة، كأنه يعرض للمرة الأولى.



وتواصل "الفجر الفني" مع الفنانة ناهد رشدي، لمعرفة رد الفعل الخاص بها بعد عرض الحلقة خلال الأيام الماضية، وكواليس الحلقة والعمل.



وقالت ناهد رشدي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "رد فعلي جميل وأي شخص ليس فقط فنان قام بعمل ناجح منذ 25 سنة ويتذكره الأخرون هذا لم يكن له وصف وأشعر بالفخر الشديد لمشاركتي في هذا العمل الرائع".



وعن كواليس الحلقة قالت: "كان المشهد طبيعي جدًا وصور في يوم كامل، والنخرج أحمد توفيق، قال " مش هنعمل بريك، واليوم كله شغل، والأكل هيجي تاكلي".



وأضافت: "الطعام كان رائع، وحنان ترك أتت بـ"ديك رومي" وكنت عيني عليه، وطلب مننا أحمد توفيق، التصرف بطبيعية وتركنا نفعل ما ظهر على الشاشة.



وعن ستوديو التصوير كان مزرعة يقام فيها الطعام وبعد انتهاء العمل حولها صاحب المزرعة إلى ستوديو، وغرف خاصة للممثلين.



وتابعت "رشدي" عن كواليس الحلقة: "منعت نفسي عن الضحك لدرجة انني شعرت بألم شديد في بطني، ولا يصح أن أضحك أثناء التصوير لأن المخرج كان شديد جدًا".



وأشارت بأن الشنطة السوداء التي كانت تضع فيها الفنانة سهير الباروني، الطعام ليوضع في المطبخ لم يكن مكتوبًا في السيناريو، وقامت به بتلقائية".



أما عن كواليس تصوير العمل ككل قالت ناهد رشدي: "كانت الفنانة عبلة كامل، تأتي يوميًا بالطعام، بسبب انشغالي مع ابنائي وكانو صغار وقتها، والفنانة منال سلامة، كانت حامل وقتها، أما الفنانة حنان ترك، كان تأتي بطعام جاهز".



وعبرت ناهد رشدي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، وانهم كانو يتعاملوا كأسرة حقيقية، وليس تصوير عمل فقط.



وعن الفنان نور الشريف، قالت بأنه قام بتصويرها بفستان الزفاف وصور كل من بالعمل لأنه كان يحب التصوير.



أما عن فترة غيابها أوضحت بأنها تحب المرأة التي تهتم بمنزلها وأسرتها، بجانب عملها، كانت تجلس لأعوام طويلة لرعاية أبنائها وبعدها تعود وهكذا وبعد أن أصبحوا كبار عادت للعمل مرة أخرى.



