بسبب كورونا.. مناشدة عاجلة من"الصحة" لأولياء أمور "الثانوية العامة" (فيديو)

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علق الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قائلًا: "من المتوقع أن نصل لمعدل إصابات يومي 2000 و2500 اصابة في اليوم، يليها تبدأ مرحلة الثبات في أول أسبوعين في شهر يوليو ثم تنخفض الأرقام"، مؤكدا أن الأرقام المعلنة حتى الأن متوقعة ولكن أعداد الوفيات زيادة عن المتوقع".



وقال "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الفئات العمرية الكبيرة وأصحاب الأمراض المزمنة وتاخر وصول الحالات لتلقي الرعاية الصحية أهم أسباب ارتفاع وفيات فيروس كورونا".



وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا:"من الضروري تلقي رعاية صحية في مكان مناسب معتمد قادر على تقديم الرعاية الطبية، منوها إلى أن المستشفيات الصغيرة احد أسباب زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا".



وناشد أهالي طلاب الثانوي العامة بمنع التجمعات أمام المدارس، متابعا: "نشعر بتخوف من تجمع الطلاب بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة خارج المدارس، ولا نخاف على الطلاب داخل المدارس".



وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أن دواء ريمديسفير دواء متواجد داخل البروتوكول المصري بالفعل، وهناك تجارب على هذا الدواء ولن يتم استخدامه لحين التأكد من الأمان والفعالية بينما دواء ديكساميثازون يتم استخدامه في الحالات المتوسطة ويستخدم في المستشفى وليس في الحالات المصابة المعزولة منزليا ".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



