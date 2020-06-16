أول تعليق للتموين على طرح الكمامة بالبطاقات مجانا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلن الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، أنه سيتم توفير كمامة قماشية للمستفيدين من البطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مستفيد، حيث ستكون الكمامة إحدى السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها ضمن قيمة الدعم الذي تقدمه له الدولة.

وأشار "حسام الدين"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن الكمامة المقرر طرحها مصنعة وفقا لتوجيهات وزارة الصحة، ويعاد استخدامها بعد غسلها، وتعريضها للشمس، منوها بأن استخدام الكمامة القماشية يوصي به عالميا.

وأضاف مساعد وزير التموين، "الوزارة مش هتكسب في بيع الكمامة القماشية، الكمامة مجانا ضمن الدعم الذي يحصل عليه المواطن بالبطاقة التموينية"، مؤكدا أن سعرها سيكون أقل بكثير من المثيل لها في السوق العادي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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