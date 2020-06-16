مقتل 20 عنصر من القوات الهندية خلال اشتباكات مع الجيش الصيني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
وكالات
أفادت وسائل إعلام هندية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 20 شخص في صفوف الجيش الهندي بينهم ضابط خلال الاشتباكات التي اندلعت مع الجيش الصيني.

وقال الجيش الهندي، في بيان، إن 17 عسكريا فارقوا الحياة جراء إصابتهم بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع القوات الصينية في منطقة لاداخ بوادي نهر غالوان على الحدود بين البلدين، فضلا عن ضابط وجنديين اثنين قتلوا خلال المواجهة سابقا.

وذكر البيان أن كلا من الجيشين الهندي والصيني أخرجا قواتهما من المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات.  

بدورها، نقلت وكالة "ANI" الهندية عن مصادر عسكرية قولها إن خسائر الجيش الصيني جراء المواجهات بلغت 43 قتيلا ومصابا بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الهندي، في وقت سابق من الثلاثاء، عن مقتل 3 من عسكرييه بينهم ضابط برتبة العقيد جراء اشتباك عنيف مع عناصر القوات الصينية في منطقة لاداخ، في تصعيد يعتبر الأخطر منذ 5 عقود على الحدود بين البلدين.

واتهمت وزارة الخارجية الهندية الصين بمحاولة زعزعة الوضع الحالي في المنطقة الحدودية.

وذكرت مصادر مطلعة لوسائل إعلام في الهند أن قوات البلاد عبرت مرتين خط الحدود في 15 يونيو لأنشطة غير قانونية واستفزت أفراد القوات الصينية ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين تسببت في  خسائر بين صفوفهما.

من جهتها، أعلنت الخارجية الصينية أنها سلمت الهند مذكرة احتجاج على الحادث، بينما قالت مصادر دبلوماسية إن الجانبين ينويان عقد اجتماع لحلحلة هذا التصعيد الذي أسفر، حسب ما ذكره الإعلام الصيني، عن سقوط قتلى بين صفوف كلا الطرفين.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الصينية سقوط ضحايا جراء "الاشتباك بالأيدي" دون توضيح هويتهم، واتهمت الهند بالتخطيط لشن "هجوم استفزازي".

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