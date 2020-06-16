دنيا سمير غانم تتلقي هذه الهدية من أحد متابعيها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلقت دنيا قائلة : معجبيني حبايبي بيدلعوني ما شاء الله .

لاقت الصور الكثير من التفاعل من قبل متابعيها ومن أبرز التعليقات : أحلي دودي في الدنيا

يشار أن دنيا سمير غانم شاركت بفيلم "تسليم أهالي" وتجسد دنيا شخصية "زعيمة عصابة" ضمن أحدث الفيلم ولكن في إطار كوميدي، ويشاركها بطولة العمل الفنان هشام ماجد، وبذلك يكون ثاني تعاون بينهما بعد اشتراكهما في "بدل الحدوتة تلاتة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2019.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ ساعتين

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟