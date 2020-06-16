دنيا سمير غانم تتلقي هذه الهدية من أحد متابعيها

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شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وعلقت دنيا قائلة : معجبيني حبايبي بيدلعوني ما شاء الله .



لاقت الصور الكثير من التفاعل من قبل متابعيها ومن أبرز التعليقات : أحلي دودي في الدنيا



يشار أن دنيا سمير غانم شاركت بفيلم "تسليم أهالي" وتجسد دنيا شخصية "زعيمة عصابة" ضمن أحدث الفيلم ولكن في إطار كوميدي، ويشاركها بطولة العمل الفنان هشام ماجد، وبذلك يكون ثاني تعاون بينهما بعد اشتراكهما في "بدل الحدوتة تلاتة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2019.



