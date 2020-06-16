حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسنية أغادير بشأن لاعب الفريق

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشفت فريق حسنية أغادير المغربي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك للحصول على خدمات لاعب الفريق المهدي أوبيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية أن الفريق الأبيض يسعي  للتعاقد مع ثلاثي الفريق المغربي، كريم بركاوي، سيفان بوفتيني، وأوبيلا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقد نشرت الصفحة الرسمية لفريق حسنية أغادير عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توضح فيه عدم تلقيها أي عرض رسمي من قبل الزمالك لضم لاعب الفريق 

وأوضحت صفحة الفريق المغربي :"أنه لا يوجد أي أساس من الصحة حول انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق المصري".

والجدير بالذكر أن حسنية أغادير يحتل المركز الثالث عشر، بجدول الدوري المغربي الممتاز، برصيد 15 نقطة.

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حسنية اغادير بركاوي انتقالات صيفية الزمالك

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