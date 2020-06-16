خبير: الإصلاح الاقتصادي امتص الآثار السلبية لأزمة كورونا‎ (فيديو)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:50 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن مؤشرات النمو الاقتصادي المصري إيجابية، موضحا أنه رغم أزمة فيروس كورونا إلا أن هناك إقبال على سندات تطرحها الدولة المصرية.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر كانت جيدة جدا قبل أزمة فيروس كورونا.

ونوه إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر استهدف الحد من عجز الموازنة وتقليص معدلات التضخم وهذا ما حدث بالفعل، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري صحح الأوضاع واستطاع العودة إلى منحنى الصعود ".

وأكمل الخبير الاقتصادي والاستثماري:" خطة الإصلاح الاقتصادي امتصت الآثار السلبية لـ فيروس كورونا، وهناك مبادرات دعم من الحكومة والبنك المركزي لمختلف القطاعات".


كان قد رد الدكتور محمد معيط وزير المالية على مطالب بعض نواب البرلمان باستقالة حكومة مصطفى مدبولي اعتراضا على عدم التزامها بسياسة التقشف في موازنة العام المالي 2020 /2021، قائلا:” لولا جائحة كورونا لكانت نسبة الدين العام ستصل إلى 83% والبيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020 2021، يكشف حجم الإنجاز الذي تم في ملف السياسة المالية للدولة “.

واضاف أنه رغم المؤشرات التي وضعتها الموازنة في ظل جائحة كورونا، والتي من المتوقع أن تصل خلالها نسبة الدين العام إلى 89%، فالحكومة ستحقق قيمة قياسية.

وقال وزير المالية أمام البرلمان:” لأول مرة منذ 2008 يبدأ العجز الخاص بالموازنة في الانخفاض، مع الوضع في الاعتبار أن هذه المؤشرات تمت قبل جائحة “كورونا”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2020 2021 بحضور الوزير.

وأكد وزير المالية أمام نواب البرلمان، أن الاقتصاد المصري كان يسير في الطريق الصحيح لولا جائحة فيروس كورونا، مشددا على أن الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التى اتخذتها الدولة ستُمكن الاقتصاد من التعافي سريعا من آثار الأزمة.

وقال وزير المالية، في كلمته بالجلسة العامة في البرلمان، إن مصر تمكنت من تخفيض الدين العام بنحو 25%، وهذا لم تحققه دولة فى العالم، وتحقيق فائض أولي في دولتين فقط مصر رقم 2، فالحكومة أنجزت إصلاحا ماليا ونقديا واقتصاديا أشاد به العالم، والثقة جعلتنا نطرح سندات دولية فى أوقات وظروف صعبة وتحظى بثقة المستثمرين.

وأضاف وزير المالية، “الأرقام تقول إن الجنيه صمد أمام متغيرات قاسية، وأثناء إدارة الأزمة لم نضحِ بهذا الوطن بل سنتصدر العالم فى معدلات النمو ونقص العجز الكلى إلى أقل 5%، كنا سنصل إلى مستويات ومعايير أوروبا فى نسبة العجز الكلى لولا الجائحة”.

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