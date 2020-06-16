خبير: الإصلاح الاقتصادي امتص الآثار السلبية لأزمة كورونا‎ (فيديو)

قال إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن مؤشرات النمو الاقتصادي المصري إيجابية، موضحا أنه رغم أزمة فيروس كورونا إلا أن هناك إقبال على سندات تطرحها الدولة المصرية.





وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر كانت جيدة جدا قبل أزمة فيروس كورونا.





ونوه إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر استهدف الحد من عجز الموازنة وتقليص معدلات التضخم وهذا ما حدث بالفعل، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري صحح الأوضاع واستطاع العودة إلى منحنى الصعود ".





وأكمل الخبير الاقتصادي والاستثماري:" خطة الإصلاح الاقتصادي امتصت الآثار السلبية لـ فيروس كورونا، وهناك مبادرات دعم من الحكومة والبنك المركزي لمختلف القطاعات".







