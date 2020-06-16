عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:43 م
علي نبوي
رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني على البيان الذي أصدره النادي الأهلي منذ قليل والذي يؤكد فيه براءة محمود الخطيب رئيس النادي من البلاغ المقدم محامي آل الشيخ.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"أرجو عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر ... مصر و قيادتها وشعبها في قلبي".

وأضاف :"خلافاتي مع أشخاص ... وأنا لازلت أقول أثق في قضاء مصر العريق".

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لا تزال الأزمة مشتعلة بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على خلفية رغبته في استرداد قيمة التبرعات والهدايا التي تقدم بها لدعم القلعة الحمراء في وقت سابق.

وتقدم تركي آل الشيخ ببلاغ جديد ضد مجلس إدارة النادي الأهلي يطلب فيه ضرورة استرداد أموال التبرعات والهدايا التي أهداها في وقت سابق لمجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، والتي بلغت قيمتها وفقًا للبلاغ 228 مليون و500 ألف جنيه مصري بين قيمة تجديد عقود بعض اللاعبين وشراء صفقات جديدة للفريق، وشراء ملابس رياضية ودعم مالي لراتب مدرب الفريق السابق حسام البدري ودعم لمباراة ودية بين الأهلي وفالنسيا الإسباني.

وأرسل تركي آل الشيخ إنذارًا على يد محضر لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يخبره بمنحه فرصة لمدة أسبوع لرد الهدايا العينية والتبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وتوجيه تلك المبالغ لصندوق تحيا مصر، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة القلعة الحمراء.

تجدر الإشارة إلي أن النادي الأهلي أعلن في وقت سابق رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي، وطلب موافقة وزارة الشباب والرياضة لحصر التبرعات المالية والهدايا التي قدمها للقلعة الحمراء لإعادته له مجددًا، وذلك بعدما دخلت خزينة النادي.


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