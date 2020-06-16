تشكيل حسم البوندسليجا.. هجوم ناري لبايرن ميونخ أمام فيردبريمن

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق فيردبريمن في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الألماني. 

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :- 

حراسة المرمى : مانويل نوير.

خط الدفاع : بافارد - بواتينج - ديفيد الابا - دافيز.

خط الوسط : كيميتش - جوريتزكا - جنابري - كومان. 

خط الهجوم : مولر - روبرت ليفاندوفسكي. 

ويحتاج بايرن ميونيخ للفوز في تلك المباراة من أجل حسم لقب الدوري الألماني بشكل رسمي والتتويج به، حيث يحتل الفريق البافاري الصدارة برصيد 73 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسم الدوري بايرن ميونخ الدوري الألماني البوندسليجا

أخبار تهمك

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ أقل من ساعتين

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - الأهلي يرد على تركي آل الشيخ

منذ ساعة و 19 دقيقة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هجوم ناري لبايرن ميونيخ أمام أيك آثينا

ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام بنفيكا

ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام أياكس

قبل موقعة ليفربول.. التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ أمام أوجسبورج

تشكيلة بايرن ميونيخ الرسمية أمام دورتموند في السوبر الألماني

ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام هيرتا برلين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟