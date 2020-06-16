تشكيل حسم البوندسليجا.. هجوم ناري لبايرن ميونخ أمام فيردبريمن

أعلن هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق فيردبريمن في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الألماني.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمى : مانويل نوير.





خط الدفاع : بافارد - بواتينج - ديفيد الابا - دافيز.





خط الوسط : كيميتش - جوريتزكا - جنابري - كومان.





خط الهجوم : مولر - روبرت ليفاندوفسكي.



