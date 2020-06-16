في أولى خطواتها للتوسع خارج العاصمة.. "داوي" تقدم خدماتها العلاجية لأهالي طنطا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
بدأت بمدينة طنطا.. إطلاق مبادرة لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالى الدلتا
للتوسع في خدماتها العلاجية بالدلتا.. إطلاق عيادات "داوي" في طنطا

تماشيا مع سياسة الدولة للتوسع في الخدمات الصحية بالمحافظات والوصول بها إلى فئات وشرائح المجتمع المختلفة، أطلقت "داوي" للعيادات الخارجية مبادرة للتوسع خارج القاهرة والوصول بالخدمات العلاجية المتميزة إلى أقاليم مصر المختلفة بهدف الارتقاء بالمستوي الطبي  لأهالي المحافظات وتيسير سبل العلاج لهم بأسعار ملائمة ومناسبة لاحتياجاتهم.

بدأت "داوي" بتنفيذ مبادرتها من خلال افتتاح فرع جديد بطنطا، كخطوة أولى للتوسع بخدماتها خارج العاصمة، تمهيدا للوصول إلى مدن أخرى بالدلتا.

 تساهم المبادرة الجديدة في حصول أهالي المحافظات على خدمات متطورة ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻋﯾﺎدات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻘدم ﻣﺳﺗوى ﻣﺗﻣﯾز وﺛﺎﺑت ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﺟل الإلكتروني ﻟﻠﻣرﯾض واﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺟز وﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﻛزﯾﺔ.

من جانبها ﻗﺎﻟت ﻣﺎﺟدة ﺣﺑﯾب، اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذى ﻟﻌﯾﺎدات داوى: "ﺗوﺳﻌﻧﺎ ﻓﻰ ﻣدن اﻟدﻟﺗﺎ ھو اﻧﻌﻛﺎس ﻻﻟﺗزاﻣﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺄن ﻧﻘدم ﻟﻸﺳرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ أوﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﺗوﻗﻌوا اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔروع اﻟﺟدﯾدة ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ."  

يذكر أن ﻋﯾﺎدات داوي أنشئت ﻋﺎم 2016 ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎج واﺿﺢ ﻓﻰ ﺳوق اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ، وﺗﻘوم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻋﯾﺎدات ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺳرة ﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﺑﮭدف ﺗﻐطﯾﺔ  80%  أو أﻛﺛر ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد، ولعيادات داوي ﺗﺳعة ﻓروع ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻘﺎھرة واﻟﺟﯾزة وﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.
في أولى خطواتها للتوسع خارج العاصمة.. "داوي" تقدم خدماتها العلاجية لأهالي طنطا
في أولى خطواتها للتوسع خارج العاصمة.. "داوي" تقدم خدماتها العلاجية لأهالي طنطا
في أولى خطواتها للتوسع خارج العاصمة.. "داوي" تقدم خدماتها العلاجية لأهالي طنطا
في أولى خطواتها للتوسع خارج العاصمة.. "داوي" تقدم خدماتها العلاجية لأهالي طنطا

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ أقل من ساعتين

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يرد على تركي آل الشيخ

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ ساعتين و 14 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟