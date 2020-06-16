أحمد فهمي يغازل جمهوره بفيديو من داخل الچيم

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شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره بڤيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر فهمي بالڤيديو يمارس تمارين رياضية شاقة في الچيم يستعرض من خلالها لياقته .



وعلق فهمي قائلا :الممارسة تضع أدمغة في عضلاتك ، وتفاعل الكثير مع الڤيديو وعلق أحمد الشامي قائلا يافهمي يا جامد.



يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي، مسسلسل "أسود فاتح" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي غامض، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأحمد الشامي وحسن عيد، وكان من المقرر عرض المسلسل خلال رمضان 2020 ولكنه تأجل بسبب كورونا.



