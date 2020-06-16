صبا مبارك: "من بكرا الصبح راح أكون بركض بالشارع احتفالا بإنهاء الحجر"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
خضعت الفنانة صبا مبارك، لجلسة تصوير جديدة ، وشاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صبا، خلال الصور مرتدية"بلوزة أبيض في أسود وبنطلون چينز أزرق، وكان شعرها طويل مموج منسدل" ، وعلقت على الصورة قائلة : من بكرا الصبح راح أكون يركض بالشارع احتفالا بإنهاء الحجر.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة الإردنية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اعاننا الله على جمالك الله يحفظك " وأضاف آخر"جميلة حتى كالعادة "، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يا صبا انتي كلك نجاح في عز الظروف الله يوفقك".

أخبار تهمك

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ 41 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الأهلي يرد على تركي آل الشيخ

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟