صبا مبارك: "من بكرا الصبح راح أكون بركض بالشارع احتفالا بإنهاء الحجر"

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خضعت الفنانة صبا مبارك، لجلسة تصوير جديدة ، وشاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت صبا، خلال الصور مرتدية"بلوزة أبيض في أسود وبنطلون چينز أزرق، وكان شعرها طويل مموج منسدل" ، وعلقت على الصورة قائلة : من بكرا الصبح راح أكون يركض بالشارع احتفالا بإنهاء الحجر.



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة الإردنية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اعاننا الله على جمالك الله يحفظك " وأضاف آخر"جميلة حتى كالعادة "، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يا صبا انتي كلك نجاح في عز الظروف الله يوفقك".