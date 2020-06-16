البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بدعم إعلان الاحتياطي الفيدرالي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر

ارتفعت البورصات الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدابير جديدة لدعم الأسواق.


وارتفعت أسهم شركات البناء بنحو 4 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية مع إغلاق كافة القطاعات في النطاق الأخضر.

وتأتي مكاسب الأسهم الأوروبية مع ارتفاع "وول ستريت" خلال الجلسة بدعم إجراءات الفيدرالي حيث أعلن فتح باب التسجيل في برنامج إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن الفيدرالي أقر المزيد من إجراءات دعم سوق ديون الشركات، من خلال توسيع نطاق شراء سندات الشركات الأمريكية إلى السوق الثانوي.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية أن علاج "ديكساميثازون" يمكن أن يساعد مرضى فيروس كورنا المصابين، حيث قلل من وفيات "كوفيد-19" المرضى في المستشفيات بنسبة تصل إلى الثلث.

وأظهرت بيانات اقتصادية انكماش أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال شهر مايو/آيار الماضي بنحو 0.1 بالمائة، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.

كما ارتفعت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا للشهر الثالث على التوالي خلال مايو/آيار الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 2.9 بالمائة إلى 363.3 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة مماثلة مسجلاً 6242.8 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 3.4 بالمائة إلى مستوى 12310.1 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 2.8 بالمائة ليسجل 4952.7 نقطة.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 1.1252 دولار.

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