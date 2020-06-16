إحباط تهريب سجائر أجنبية بجمارك بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية وإدارة أمن الموانئ ببورسعيد، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين بمنفذ الجميل الجمركي وبتفتيش السيارات الأجرة تم الإشتباه فى الأغراض الشخصية الخاصة بالمدعو م. ع. ا.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من السادة إبراهيم أبو بكر مدير ادارة والسيد نوفل مدير وردية وطارق أبو زيد رئيس اجراءات والسادات طاهر وأحمد عزت مكافحة التهرب فتبين وجود 100 مائة قاروصة سجائر بفم فلتر ماركت STRAND-king size + ماركت KARELIA ROGAL، وبلغت القيمة الجمركية 64 ألف و980 جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة 27 ألف و471 جنيه، وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29395 لسنة 2020 والتحفظ علي المضبوطات.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ويسرى رجب رئيس قطاع المنطقة الشرقية الجمركية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.



