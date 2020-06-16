بعد تعرضها للسرقة.. هاشتاج "هيفاء كلنا معك" يتصدر "تويتر"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:41 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
لمياء علي

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حالة واسعة من الجدل وذلك بعدما اتهمت مدير أعمالها السابق محمد الوزيري بسرقة مبلغ مالي كبير منها يقدر ب 60 مليون جنيه.

ولذلك، قرر محبي هيفاء وهبي دعمها نفسيًا ومساندتها في أزمتها، وشرعوا في تدشين هاشتتاغ تصدر قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وحمل عنوان "هيفا كلنا معك".

كشفت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عن المستور في قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري بعدما انتشرت أخبار تفيد بأنه سرق منها مبلغ وقدره 60 مليون جينيه مصري.

جدير بالذكر أن هيفاء وهبي خرجت عن صمتها منذ أيام وكشفت المستور في علاقتها مع الوزيري، وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جملة من دون ذكر أي إسم فيها قائلة "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم، وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمنتلك، انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة.

وكانت هيفاء وهبي كانت قد تعاونت مع محمد الوزيري في فيلم "أشباح أوروبا" إذ أدّت فيه دور البطولة الى جانب أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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