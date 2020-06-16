الاتحاد العربي للمستهلك يدعو لتوفير الكمامات بأسعار مخفضة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
دعا الاتحاد العربي للمستهلك الحكومات العربية، إلى توفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم للمستهلكين العرب بنوعيات جيدة وبأسعار مخفضة تتناسب مع قدراتهم الشرائية، لارتفاع أسعار بيعها في معظم البلدان العربية وعدم قدرة غالبية الافراد والاسر على شرائها.

وقال رئيس الاتحاد الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن شكاوى وملاحظات من المستهلكين العرب وردت للاتحاد، تتعلق بارتفاع أسعار الكمامات في البلدان العربية وعدم توفرها في بعض المناطق، اضافة إلى رداءة بعض الانواع المتوفرة. وطالب عبيدات الحكومات العربية بضرورة الزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمحلات التجارية والمنشآت الصناعية والبقالات وجميع الاماكن التي تشهد ازدحاما، بالتقيد بشروط الصحة العامة التي أعلنت عنها وزارات الصحة لديها ومنظمة الصحة العالمية، كارتداء الكمامات والقفازات والتباعد، واتخاذ اشد العقوبات الادارية والغرامات المالية بحق المخالفين.

ودعا المواطنين العرب لأخذ الحيطة والحذر من هذه الجائحة الخطيرة التي تهدد حياتهم وسلامتهم، والتقيد بشروط السلامة والالتزام بالقوانين والارشادات التوعوية الصادرة عن حكومات بلدانهم وأجهزة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني.

وثمن رئيس الاتحاد القرارات التي اتخذتها الحكومات العربية في الأردن وسلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والامارات، والكويت، والبحرين، والجزائر، ولبنان، وقطر، وفلسطين، والمغرب، والعراق، للحد من انتشار ونقل العدوى بين المواطنين. وناشد اصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الدخول المرتفعة، للتبرع للحكومات والمواطنين لتوفير الكمامات مجانا أو بأسعار رمزية للأسر الفقيرة.

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