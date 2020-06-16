التموين: طرح 40 مليون كمامة قماش على البطاقات التموينية (فيديو)
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:08 م
داليا الحسين
قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الخارجية، إن هناك توجه لطرح الكمامات على بطاقات التموين، مشيرا إلى أن توزيع الكمامات على بطاقات التموين لن يكون بداية من شهر يوليو القادم كما هو شائع.
وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير "، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه تم التعاقد على طرح 40 مليون كمامة ولم يتم إنتاجها حتى الآن.
وتابع مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الخارجية أنه سيتم طرح الكمامات القماش على بطاقات التموين ولم نحدد موعد طرحها على بالبطاقات، منوها إلى أن هناك 64 مليون مواطن مستفيد من دعم بطاقات التموين.
وأكمل: "مصانع كثيرة تعمل على إنتاج الكمامات القماش من أجل طرحها على بطاقات التموين وتم عقد اجتماعات مكثفة مع هيئة الشراء الموحد لاختيار مواصفات الكمامة القماش"، لافتا إلى أن من ضمن المواصفات الفنية للكمامة التي سيتم توزيعها أنه إذا كان صاحبها يستعملها ويغسلها بشكل جيد قد تستمر معه أكثر من شهر.
ونوه إلى أنه سيتم عرض الكمامات كأي سلعة تموينية عند تجار التموين ويتاح للمواطن شراء العدد الذي يريده دون التقيد بحد أقصى لعدد الكمامات، مؤكدا أن الكمامة سيتم بيعها بسعر التكلفة بما يقل 30 % عن سعرها بالأسواق.
وأكد مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن الكمامة تعد مجانية لأن المواطن يحصل عليها من داخل الدعم الذي تمنحه له الدولة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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