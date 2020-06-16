‫التموين: طرح 40 مليون كمامة قماش على البطاقات التموينية (فيديو)

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الخارجية، إن هناك توجه لطرح الكمامات على بطاقات التموين، مشيرا إلى أن توزيع الكمامات على بطاقات التموين لن يكون بداية من شهر يوليو القادم كما هو شائع.





وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير "، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه تم التعاقد على طرح 40 مليون كمامة ولم يتم إنتاجها حتى الآن.





وتابع مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الخارجية أنه سيتم طرح الكمامات القماش على بطاقات التموين ولم نحدد موعد طرحها على بالبطاقات، منوها إلى أن هناك 64 مليون مواطن مستفيد من دعم بطاقات التموين.





وأكمل: "مصانع كثيرة تعمل على إنتاج الكمامات القماش من أجل طرحها على بطاقات التموين وتم عقد اجتماعات مكثفة مع هيئة الشراء الموحد لاختيار مواصفات الكمامة القماش"، لافتا إلى أن من ضمن المواصفات الفنية للكمامة التي سيتم توزيعها أنه إذا كان صاحبها يستعملها ويغسلها بشكل جيد قد تستمر معه أكثر من شهر.





ونوه إلى أنه سيتم عرض الكمامات كأي سلعة تموينية عند تجار التموين ويتاح للمواطن شراء العدد الذي يريده دون التقيد بحد أقصى لعدد الكمامات، مؤكدا أن الكمامة سيتم بيعها بسعر التكلفة بما يقل 30 % عن سعرها بالأسواق.





وأكد مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن الكمامة تعد مجانية لأن المواطن يحصل عليها من داخل الدعم الذي تمنحه له الدولة.











