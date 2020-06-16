لطيفة تروج لأغنيتها الجديدة "للشمس "

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روجت الفنانة التونسية لطيفة لأغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "للشمس" وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



حيث نشرت مجموعة صور جديدة لها عبر انستجرام وعلقت قائلة : احنا ولاد العز ولا الجود بالغزم ما يصعب عليا شئ ، أسمعوا أغنيتي الجديدة "للشمس" علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية .



وأغنية "للشمس" من كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين القلسي، والكليب الخاص بها يتضمن مشاهد ولقطات تعكس المعالم السياحية والطبيعية في دولة تونس ، وجاء هذا العمل الغنائي المصوّر ليبث الأمل والتفاؤل في قلوب المحبين في ظل أزمة كورونا في خطوة من لطيفة للتعبير عن أن هذه الأزمة سنتجاوزها قريبًا.



وتستعد لطيفة، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "سلمولي ع الغايب" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. والأغنية من كلمات ابتسام محروس، ألحان محمدي، توزيع يحيى يوسف، ميكس وماستر ياسر أنور.



