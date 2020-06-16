لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنهم بحاجة إلى توسيع قادة المستشفيات وزيادة أعداد الأطباء ووجود قاعدة بيانات لتوزيع المرضى.





وأضافت "العسال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المستشفى الميداني ستستوعب عدد كبير من المرضى، وستخفف حمل كبير من مستشفيات العزل.





وأوضحت أن البروتوكول المصري هو خارطة طريق تحدد العلاج لمرضى فيروس كورونا، ويتم بناء على أبحاث داخل مصر وخارجها.





وأشارت إلى أن هناك سلالتين لفيروس كورونا في مصر، لافتة إلى أنه تم فصلهم وجاري عمل دراسات عليهم، موضحة أن الأمر ما زال تحت الدراسة.



