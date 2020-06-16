مفاجأة بشأن بديل أحمد فتحي في الأهلي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:01 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي

حدد النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية البديل المناسب لأحمد فتحي الظهير الأيمن السابق للفريق والذي رحل إلى صفوف نادي بيراميدز.

وكان الأهلي يريد ضم باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف المقبل لتعويض فتحي ولكن تراجع النادي عن الصفقة بسبب المطالب المادية المبالغ فيها لإدارة الدروايش.

وقرر مسئولو القلعة الحمراء الاعتماد على باسم علي نجم الفريق المعار إلى صفوف نادي الجونة لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم القادم بدلا من أحمد فتحي.

ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر على فكرة عودة باسم علي من الإعارة والاعتماد عليه في الجبهة اليمنى بدلا من فتحي في الموسم المقبل.

وتنتهي إعارة باسم علي مع نادي الجونة بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف الأهلي.

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