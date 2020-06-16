بعد تفشي كورونا مجددا.. السلطات الصينية تعلن رفع حالة الطوارئ بالعاصمة بكين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء، رفع مستوى حالة الطوارئ في العاصمة بكين، وذلك على خلفية التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المدينة.

واتخذت إدارة بكين، قرارا برفع مستوى الرد في إطار حالة الطوارئ الصحية من الثالث إلى الثاني، موضحة أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من حلول يوم الأربعاء. 

وأوضحت سلطات بكين، أن القرار سيتم بموجبه إغلاق روضات الأطفال والمدارس الابتدائية والكليات في المدينة، مشيرة إلي أن المستوى الثاني من حالة الطوارئ لا ينص على إغلاق الشركات والمصانع، إلا أنه يوصي لها بالانتقال إلى العمل عن بعد قدر الإمكان.

كما يمنع هذا القرار المقيمين في الأحياء الواقعة في منطقة الخطر الأقصى للإصابة بالفيروس من الخروج من مجمعاتهم السكنية.  

وحذرت بلدية بكين، الثلاثاء، من أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية بات "خطيرا جدا"، وذلك بعد تسجيل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي، إثر تفشي مفاجئ جديد للمرض.

وبعد نحو 50 يوما من عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا، سجلت بكين العشرات من الحالات على مدى الأيام القليلة الماضية، وكلها على صلة بسوق "سينفادي" الكبيرة لبيع منتجات غذائية بالجملة بمنطقة فينتاي الجنوبية.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من هذا التطور، مؤكدة إجراء تحقيق لتحديد منشأ التفشي الجديد، بينما اعتبر بعض العلماء أن الفيروس المنتشر في بكين قد يكون أكثر عدوى من سلالة مدينة ووهان، التي انتشرت منها الجائحة في أواخر 2019.

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