تعافي 20 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى حميات الأقصر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
أعلنت مستشفى حميات الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 20 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفى.

وقالت إدارة مستشفى حميات الأقصر، إنه تم تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بالمستشفى، مؤكدة خروج 20 متعافٍ إلى منازلهم مباشرة بعد التأكد من تعافيهم تمامًا، وسلبية العينات التي تم سحبها منهم.

كما أوضحت مستشفى حميات الأقصر، قيامها بإجراء العزل المنزلي على الحالات البسيطة، وذلك بصرف الأدوية ومتابعتهم طبقًا لبروتوكول العزل المنزلي الذي قررته وزارة الصحة، مشيرةً إلى أنه في حالة تحسن الحالة بعد مرور 10 أيام، من تناول الأدوية، وفي حالة حدوث تطورات للمريض يتم حجزه بالمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

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