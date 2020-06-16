تعافي 20 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى حميات الأقصر

أعلنت مستشفى حميات الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 20 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفى.





وقالت إدارة مستشفى حميات الأقصر، إنه تم تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بالمستشفى، مؤكدة خروج 20 متعافٍ إلى منازلهم مباشرة بعد التأكد من تعافيهم تمامًا، وسلبية العينات التي تم سحبها منهم.





كما أوضحت مستشفى حميات الأقصر، قيامها بإجراء العزل المنزلي على الحالات البسيطة، وذلك بصرف الأدوية ومتابعتهم طبقًا لبروتوكول العزل المنزلي الذي قررته وزارة الصحة، مشيرةً إلى أنه في حالة تحسن الحالة بعد مرور 10 أيام، من تناول الأدوية، وفي حالة حدوث تطورات للمريض يتم حجزه بالمستشفى.