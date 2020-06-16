عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

علم مصدر مقرب من مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، أن إدارة القلعة البيضاء قررت الاجتماع لبحث آخر التطورات على الساحة الرياضية في مصر ومنها نتائج اجتماع لجنة الأندية باتحاد الكرة اليوم.





وشهد اجتماع اتحاد الكرة اليوم حضور العديد من أندية الدوري المصري وكان أبرز مشاهد الاجتماع هو مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري دون استئناف المسابقة لابتعاده بالصداره عن أقرب منافسيه.





وأعلن نادي الزمالك عبر رئيسه مرتضي منصور أن فكرة استئناف الدوري المصري في الوقت الحالي صعبة للغاية، بسبب حرصه على حياة أسرة كرة القدم المصرية من تفشي فيروس كورونا وصعوبة السيطرة على الموقف الصحي.





واجتمعت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مع عدد من الأندية، وذلك بهدف مناقشة موقفهم من عودة بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.





وحضر اجتماع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، 6 أندية وهي النادي الأهلى والذي مثله فى الإجتماع رئيسه محمود الخطيب والاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ومصر المقاصة ممثل فى بكري سليم وإنبي ووادى دجلة وطلائع الجيش.



