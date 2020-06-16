نجم أرسنال يرحب بالانتقال إلى البوندسليجا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
وكالات

 

رحب نجم فريق أرسنال الإنجلبزي شكوردان موستافي ، بفكرة الانتقال إلى اللعب في بطولة الدوري الألماني في الفترة المقبلة.

 

وتوج موستافي مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014، لم يلعب في ألمانيا سوى في مرحلة الشباب قبل أن يتنقل بين إيطاليا وإسبانيا ثم إنجلترا.

 

وقال موستافي لصحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء "البوندسليجا تطورت بشكل رائع، بجانب أنها بلادي".

 

ويمتد عقد موستافي مع ارسنال حتى 2021 بعدما واجه صعوبة شديدة في إثبات قدراته للجماهير والمدربين ، لكنه بدا غير واثقا من إمكانية انتقاله لنادي أخر وسط استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح المدافع الألماني "من الصعب التنبؤ بكيفية سير فترة الانتقالات في الوضع الراهن".

 

وتستأنف فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأربعاء بعد فترة توقف طويلة بسبب كورونا، ويستهل ارسنال مشوار العودة بملاقاة مانشستر سيتي.

 

واصبحت البوندسليجا أول مسابقة أوروبية كبرى تستأنف نشاطها الشهر الماضي، حيث يرى موستافي أن دوري الدرجة الأولى الألماني أصبح له متابعين جدد في إنجلترا.

 

وأشار إلى أن "الكثير من الناس مندهشة من مستوى اللعب في ألمانيا، في إنجلترا الناس تفاجئت بالبداية الجديدة التي سجلتها البوندسليجا".

أخبار تهمك

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ حوالي 4 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة بشأن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ ساعتين و 48 دقيقة

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ نصف ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟